Филатов: норвежцы могут выставить на аукцион камеру, которую толкнул Карлсен

Шахматист оттолкнул камеру с оператором норвежской телекомпании после поражения на чемпионате мира по рапиду от россиянина Владислава Артемьева

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Сергей Карпухин/ ТАСС

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что норвежцы могут выставить на аукцион камеру, которую оттолкнул Магнус Карлсен после поражения от россиянина Владислава Артемьева. Об этом Филатов рассказал ТАСС.

В воскресенье Карлсен завоевал золото чемпионата мира по рапиду. По ходу турнира он проиграл Артемьеву, ставшему в итоге вторым. После турнира норвежец заявил, что ему стыдно за уровень своей игры против россиянина. После поражения он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул камеру с оператором норвежской телекомпании.

"Александра Горячкина завоевала золото, а Владислав Артемьев серебро, и после такого прекрасного вступления наших шахматистов в рапиде надеюсь, что и в блице российская школа проявит себя. Что касается заявлений Карлсена, что ему стыдно за поражение от нашего Артемьева, могу только порадоваться, что норвежец способен еще испытывать такие человеческие чувства, а не только злость и агрессию. Надеюсь, когда-нибудь тренеру Карлсена [Питеру Хайне] Нильсону и президенту Норвежской шахматной федерации [Лассе Эстебе Левику] тоже будет стыдно за все русофобские заявления, что они себе позволяли, - сказал Филатов. - Пока же они могут заняться организацией аукционов: если в прошлом году был скандал с джинсами, и штаны Карлсена пошли с молотка, то в этот раз можно выставить камеру оператора, которого толкнул Магнус. Пусть уж лучше торгуют вещами, а не совестью".

Чемпионат мира по блицу пройдет с 29 по 30 декабря.