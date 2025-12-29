В Испании сообщили, что ЦСКА предложил €50 млн за переход Этта-Эйонга

Камерунский нападающий с сентября выступает за "Леванте"

Нападающий "Леванте" Карл Этта-Эйонг © Pedro Salado/ Getty Images

МАДРИД, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение по трансферу камерунского форварда испанского "Леванте" Карла Этта-Эйонга на сумму в €50 млн. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, "Леванте" ранее отклонил первоначальное предложение ЦСКА в €30 млн. Если сделка состоится, то трансфер камерунского нападающего станет самым дорогим в истории отечественного футбола. В настоящий момент рекордным является трансфер бразильца Малкома в петербургский "Зенит" из испанской "Барселоны" (€41,5 млн).

Этта-Эйонгу 22 года, он выступает за "Леванте" с сентября 2025 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в разных турнирах, забив 6 голов и отдав 3 передачи. В составе сборной Камеруна форвард провел 5 матчей, забив 1 гол.