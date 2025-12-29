Евсеев назначен главным тренером махачкалинского "Динамо". Что о нем известно

Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо". ТАСС рассказывает, чем известен Евсеев.

Футбольная карьера

В качестве игрока Евсеев выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", подмосковный "Сатурн" и белорусский "Торпедо-БелАЗ". В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом России - в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах, а также обладателем Кубка России (1997/98) и Кубка Содружества 1999 года. В составе "Локомотива" Евсеев дважды выиграл чемпионат России - в 2002 и 2004 годах, был серебряным призером чемпионата (2000, 2001), бронзовым призером турнира (2005, 2006), обладателем Кубка России (1999/00, 2000/01, 2006/07), Суперкубка России (2003, 2005) и Кубка Содружества 2005 года.

Знаменитый гол

За сборную России Евсеев провел 20 матчей и забил 1 гол, который принес победу в стыковом матче со сборной Уэльса (1:0) и путевку в финальную часть чемпионата Европы - 2004.

Карьера тренера

Карьеру тренера Евсеев начал в 2013 году в ивановском "Текстильщике", затем прошел обучение в Высшей школе тренеров для получения лицензии категории "А" Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В качестве главного тренера, кроме "Текстильщика", он работал в пермском "Амкаре", "СКА-Хабаровске", "Уфе", ярославском "Шиннике", краснодарской "Кубани", "Ленинградце", воронежском "Факеле". 5 сентября 2025 года Евсеев стал главным тренером "Черноморца" из Новороссийска, подписав контракт до конца сезона.

После 18 туров махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Сроки соглашения с 49-летним специалистом не уточняются. Ранее пост главного тренера махачкалинского "Динамо" покинул Хасанби Биджиев.