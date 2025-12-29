РФС снял запрет на регистрацию новичков для "Балтики"
29 декабря, 12:12
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской "Балтики" запрет на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
Запрет на регистрацию новичков был наложен на "Балтику" с 13 ноября.
"29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг," - сообщил Дьяков.
В нынешнем сезоне "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.