Мельникова назвала неожиданным включение в топ-10 по версии L'Equipe

Мельникова, выигравшая в 2025 году две золотые медали чемпионата мира, расположилась на десятой строчке

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова приятно удивлена включению в десятку лучших спортсменок года по версии французского издания L'Equipe. Об этом она рассказала ТАСС.

"Это очень неожиданно, но одновременно безумно приятно, - сказала Мельникова. - Я, безусловно, очень рада быть в топ-10 лучших спортсменок года по версии одного из ведущих международных спортивных СМИ".

Первое место заняла канадская пловчиха Саммер Макинтош, завоевавшая четыре золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Второй стала американская бегунья Сидни Маклафлин-Леврон, выступающая на дистанциях 400 м и 400 м с барьерами, третьей - ее соотечественница Мелисса Джефферсон-Вуден, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях.

Мельниковой 25 лет, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году она стала победительницей в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Всего россиянка трижды становилась чемпионкой мира.