Жаров: "Матч ТВ" работает с лигами, но возвращение АПЛ маловероятно

Гендиректор холдинга "Газпром-медиа" подчеркнул, что в текущих условиях контентную политику перестроили на поддержку российского спорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отношения телеканала "Матч ТВ" с большинством международных спортивных федераций и лиг остаются рабочими, несмотря на уход из России некоторых из них, в то же время возвращение трансляций Английской премьер-лиги (АПЛ) в эфир маловероятно. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

"Ушло не так уж много международных спортивных федераций и лиг, с большинством "Матч ТВ" поддерживает нормальные рабочие отношения", - сказал он.

При этом глава холдинга отметил, что шансов на возобновление трансляций игр АПЛ на "Матч ТВ" в обозримом будущем практически нет, что связано с рядом обстоятельств, включая отсутствие соответствующего решения со стороны клубов лиги.

Жаров подчеркнул, что в текущих условиях контентную политику перестроили на поддержку российского спорта, который сейчас составляет основу сетки вещания канала, и показатели канала и внутрироссийских соревнований активно растут.

"Потенциал у российских соревнований безграничен, потому что, конечно, российскому зрителю гораздо ближе соревнования с участием наших спортсменов. Мы много общаемся с федерациями для того, чтобы вывести трансляции этих соревнований на мировой уровень, продвигать ярких спортсменов, чтобы они становились звездами и объектами притяжения внимания", - добавил он.