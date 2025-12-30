Овечкин не набрал очков в матче НХЛ против "Флориды"

"Вашингтон" уступил со счетом 3:5

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Rhona Wise

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел набрать очков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды".

Встреча прошла в ночь на вторник по московскому времени и завершилась победой "Флориды" со счетом 5:3.

В предыдущем матче Овечкин забросил шайбу, прервав безголевую серию из 10 встреч. В текущем сезоне россиянин в 39 играх забросил 15 шайб и отдал 18 голевых передач. Всего на счету Овечкина 912 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. Всего в играх НХЛ с учетом плей-офф у Овечкина 989 голов (912 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф), по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122).