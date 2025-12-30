Вратарь "Флориды" Бобровский вышел на чистое 8-е место по числу побед в НХЛ

В активе россиянина 446 выигранных матчей

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Rhona Wise

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Вашингтон" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл (5-я минута), Сэм Райнхарт (13, 60), Брэд Маршанд (47), Аарон Экблад (54). У "Вашингтона" отличились Том Уилсон (4, 20), Дилан Строум (44).

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25 и одержал 17-ю победу в 27 матчах текущего сезона. По числу побед среди вратарей в истории лиги россиянин вышел на чистое восьмое место, обойдя четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Терри Савчука. На счету Бобровского теперь 446 побед, у Савчука - 445. Седьмое место по этому показателю занимает канадец Кёртис Джозеф (454) идером по числу побед является канадец Мартин Бродо (691).

"Флорида" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 44 очка в 38 матчах. "Вашингтон" располагается на четвертой позиции в Столичном дивизионе, у команды 45 очков после 39 встреч. В следующем матче "Флорида" примет "Монреаль" в ночь на 31 декабря по московскому времени, "Вашингтон" 31 декабря дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".