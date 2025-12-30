Россияне набрали 3 очка в матче НХЛ "Каролина" - "Рейнджерс"

Владислав Гавриков забил гол, Александр Никишин и Артемий Панарин сделали по голевой передаче

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Себастьян Ахо (16-я минута), Джордан Мартинук (50), Джексон Блейк (65). У "Рейнджерс" отличились Владислав Гавриков (2) и Джонни Бродзински (34).

В составе "Каролины" голевой передачей отметился Александр Никишин. В 37 матчах текущего сезона российский защитник забросил 4 шайбы и отдал 10 голевых передач. Гавриков набрал 15-е очко в сезоне, после 40 матчей у защитника 7 голов и 8 голевых передач. В эпизоде с голом Гаврикова результативной передачей отметился нападающий Артемий Панарин, набравший 39-е (14+24) очко в сезоне. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 34.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Каролина" является лидером турнирной таблицы, команда набрала 51 очко в 38 матчах, "Рейнджерс" идут на пятом месте с 43 очками после 41 игры. В следующем матче "Каролина" в ночь на 31 декабря на выезде сыграет с "Питтсбургом", "Рейнджерс" 31 декабря проведут гостевую встречу с "Вашингтоном".