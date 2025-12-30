"Бруклин" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА. Демин набрал 23 очка

Встреча завершилась со счетом 120:107 в пользу "Голден Стэйт"

Защитник "Бруклина" Егор Демин

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" дома со счетом 107:120 проиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшими игроками матча стали разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри и форвард "Бруклина" Майкл Портер, набравшие по 27 очков. Карри также сделал 2 подбора и 5 результативных передач, у Портера 9 подборов и 5 передач.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 23 очка. Также на его счету 3 подбора и 3 передачи. 19-летний баскетболист повторил личный рекорд результативности в НБА, столько же очков он набрал в игре с "Филадельфией" (103:115) 29 ноября.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, команда одержала 10 побед и уступила в 20 матчах. "Голден Стэйт" идет на 8-м месте на Западе с 17 победами при 16 поражениях. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 2 января по московскому времени примет "Хьюстон", "Голден Стэйт" 31 декабря на выезде встретится с "Шарлотт".