Белозеров: гимнасты РФ в 2025 году показали свою силу на международной арене

Глава Федерации гимнастики России отметил, что в уходящем году 280 спортсменов и специалистов получили нейтральный статус

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские гимнасты в 2025 году подтвердили конкурентоспособность на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров.

"Уходящий год стал первым полноценным годом работы объединенной Федерации гимнастики России, по его итогам нейтральный статус получили 280 спортсменов и специалистов, в том числе 159 спортсменов и 121 тренер, судья и специалист, что позволило вернуть российских гимнастов на международную арену. Важным решением стал допуск российских спортсменов к европейским соревнованиям в конце ноября. Для спортивной и художественной гимнастики это открыло возможность участия в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2028 года. Дополнительно в июне была утверждена новая редакция временных правил Международной федерации гимнастики, разрешившая выступления в командных и групповых дисциплинах", - сказал Белозеров.

"По итогам сезона российские сборные подтвердили конкурентоспособность на международном уровне. В спортивной гимнастике было завоевано 7 медалей по итогам чемпионата мира и чемпионата мира среди юниоров, в художественной гимнастике - 28 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей, в прыжках на батуте - 20 медалей на чемпионате и первенстве мира. Все эти цифры - не самоцель. Они отражают системную работу федерации и формируют прочную основу для подготовки к следующему олимпийскому циклу", - добавил он.