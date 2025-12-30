Казахстан планирует отправить на Олимпиаду 35 спортсменов

На прошлых зимних Играх страну представляли 34 атлета

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта Казахстана планирует, что на XXV зимних Олимпийских играх в Италии республику представят порядка 35 спортсменов. Об этом на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

"Согласно прогнозам, ожидается участие порядка 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена", - рассказал Мырзабосынов.

По его словам, на данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны 9 лицензий по шорт-треку и 12 - по конькобежному спорту.

Министр отметил, что в Казахстане активно развивают 13 зимних олимпийских видов спорта. В целях подготовки олимпийского резерва ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день в стране функционирует более 1,2 тыс. спортивных сооружений, предназначенных для зимних видов спорта.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.