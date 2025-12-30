Ивлев рассказал, что на игре "Динамо" его дочери сделали предложение

Ивлев в октябре возглавил совет директоров "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Дочери председателя совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александра Ивлева сделали предложение на одном из матчей чемпионата России. Об этом Ивлев рассказал в интервью ТАСС.

"У меня также много памятных матчей, которые связаны как с игрой клуба, так и с моей семьей. Например, дочки выводили на поле Игоря Семшова и Кевина Кураньи, что было очень приятно для меня. Еще мне очень запомнился матч с персональной темой, когда моя младшая дочка получила предложение от будущего мужа во время матча "Динамо" - "Спартак". Это было на нашем динамовском стадионе. Так что "Динамо" - это часть моей семейной истории", - сказал Ивлев.

Он также рассказал, как началась история боления за "Динамо". "Я действительно очень люблю футбол. В первый раз я пошел на матч в 1974 году. Мой отец был членом общества "Динамо", он мне даже подарил свою членскую карточку, там были вклеены членские взносы. Так вот, он меня в первый раз взял с собой на футбол. Это матч "Динамо" - "Торпедо" на старом стадионе "Динамо". Честно говоря, мало когда испытывал такие эмоции в детстве, - отметил Ивлев. - Ты приходишь, видишь большое количество людей, которые переживают, смотрят на 22 человек на поле. Для мальчика это дядьки, которые бегают, бьют по мячу. Я раньше это видел на уровне детского футбола во дворе. А тут уже по-взрослому, по-настоящему, когда кричат болельщики на трибунах. На самом деле меня тогда это очень сильно впечатлило. После этого отец, когда ходил на матчи, всегда брал меня с собой. Потом я уже стал сам ходить на игры. Когда уже стал работать в бизнесе, зачастую ездил и на выезды, отправлялся со своими друзьями посмотреть матчи в других городах. И в Москве последние лет 18 стараюсь ходить на каждый домашний матч".

"Отходил матчи на "Арене-Химки". Почти все игры посетил, в том числе и когда "Динамо" вылетело в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас на стадионе меня можно часто увидеть и на трибуне, и в зоне Platinum, и на этаже, где много детских активностей и развлечений, и мы с внучкой делаем ей аквагрим, всякие символы "Динамо" на щеках. Вся семья со мной ходит, болеет за клуб долго", - добавил собеседник ТАСС.