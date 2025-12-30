Карлсену присудили поражение из-за того, что он сбил фигуры с доски

Норвежец уступил армянину Айку Мартиросяну

Магнус Карлсен © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. 16-му чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии чемпионата мира по блицу против армянина Айка Мартиросяна. Соревнования проходят в Дохе.

Во время партии в равной позиции Карлсен рукой непреднамеренно сбил несколько фигур с доски и нажал на часы контроля времени, не успев поправить фигуры. Делегаты турнира объявили норвежцу о техническом поражении.

Ранее Карлсен уступил индийскому гроссмейстеру Арджуну Эригаиси в напряженной концовке, после чего со всей силы ударил по столу. После этого он стремительно покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком. Двумя днями ранее Карлсен эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду. После проигранной партии он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул камеру оператора норвежской телекомпании.