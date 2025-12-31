"Монреаль" победил "Флориду" в НХЛ. Демидов отдал голевой пас

Встреча завершилась победой канадского клуба в овертайме со счетом 3:2

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Флориду" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коул Кофилд (56-я минута), Ник Сузуки (59, 64). У "Флориды" отличились Брэд Маршанд (51) и Сэм Райнхарт (56).

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом канадской команды. В 39 матчах текущего сезона Демидов набрал 33 очка, забросив 10 шайб и 23 раза ассистировав партнерам. Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов отразил 26 бросков из 29.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. "Монреаль" занимает вторую строчку с 48 очками после 39 игр. "Флорида" идет на четвертом месте с 45 очками после 39 встреч. В следующем матче "Монреаль" на выезде сыграет с "Каролиной" в ночь на 2 января по московскому времени, "Флорида" днем позднее примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Питтсбург" дома со счетом 5:1 победил "Каролину", "Торонто" одержал домашнюю победу над "Нью-Джерси" (4:0).