Баскетболистка Клюндикова планирует выступить в WNBA в сезоне-2026

Спортсменка играет за "Миннесоту"

Баскетболистка "Миннесоты" Мария Клюндикова © AP Photo/ Ross D. Franklin

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Российская баскетболистка Мария Клюндикова планирует выступить за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Миннесота" в сезоне 2026 года, если в лиге не случится локаут. Об этом она рассказала ТАСС.

"Меня там ждут, и я планирую выступать в WNBA в 2026 году. Посмотрим, как будут обстоять дела, поскольку сезон может не состояться, так как лига и профсоюз игроков еще не подписали соглашение, и, возможно, будет локаут, - сказала она. - Пока что смотрим, наблюдаем, ждем, но выступить в сезоне-2026 я планирую".

Клюндиковой 27 лет, контракт с "Миннесотой" она подписала этим летом. В сезоне-2025 за команду баскетболистка провела 40 игр, делая в среднем за игру 3 подбора, 0,6 перехвата и набирая 4,1 очка за матч. Ранее в WNBA она выступала за "Лос-Анджелес Спаркс", в России последние сезоны провела в екатеринбургском УГМК.

В сезоне-2025 "Миннесота", за которую также выступает россиянка Анастасия Олаири Косу, дошла до полуфинала плей-офф WNBA, где уступила в серии до трех побед "Финиксу" со счетом 1-3.