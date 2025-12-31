Брылин рассказал о ходе восстановления хоккеиста "Нью-Джерси" Дадонова

Форвард не играет с ноября

Форвард "Нью-Джерси" Евгений Дадонов © Bruce Bennett/ Getty Images

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", чемпион мира 2014 года Евгений Дадонов уже тренируется на льду, но пока отдельно от команды. Об этом ТАСС рассказал тренер команды Сергей Брылин.

Дадонов сломал руку в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной" (3:6). В ноябре главный тренер "Нью-Джерси" Шелдон Киф сообщил, что Дадонов выбыл на неопределенный срок. В текущем сезоне российский нападающий провел 5 матчей и не набрал очков за результативность.

"Он уже катается, я надеюсь, что скоро вернется в строй. По поводу прогнозов не могу сказать, пока он с командой не катается, поэтому я думаю, какое-то время еще ему потребуется для восстановления, - сказал Брылин. - Как я уже говорил, Евгений - опытный хоккеист, он может создать голевой момент, завершить его, здорово играет без шайбы. Поэтому таких игроков всегда не хватает в составе, и чем их больше, тем лучше".

По словам тренера, рано говорить и о возвращении одного из ведущих защитников команды словака Шимона Немеца, не играющего с 11 декабря и набравшего в 31 матче 18 очков (7 шайб + 11 передач). "У нас есть еще защитник Джонатан Ковачевич, травмированный с прошлого года, который до сих пор не восстановился. Я надеюсь, что эти ребята скоро вернутся в строй, и тогда игра нашей команды наладится и будет более стабильной", - отметил Брылин.