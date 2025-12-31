Дворкович: матрешка на свитере Гуниной на ЧМ не нарушила правил дресс-кода

Глава FIDE отметил, что правила в этом году были не настолько жесткие, как в прошлом, когда разгорелся "джинсовый" скандал с Магнусом Карлсеном

ДОХА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Свитер с матрешкой, в котором выступала россиянка Валентина Гунина на чемпионате мира по рапиду и блицу, не нарушал правил-дресс-кода. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Матрешка не нарушает никаких правил дресс-кода. Все хорошо", - заявил Дворкович.

Глава FIDE отметил, что правила в этом году не настолько жесткие, как в прошлом, когда разгорелся "джинсовый" скандал с Магнусом Карлсеном. "Мы понизили планку. Джинсы, если они не рваные, можно надевать, - сказал Дворкович. - Понятно, что кто-то из шахматистов выступал на грани с точки зрения дресс-кода, но никаких серьезных нарушений не было. Даже те, кто поначалу были на грани, по ходу турнира исправились. Все прошло без скандалов в этом плане".