Россияне пропустят все этапы Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

Этапы являются отборочными на Олимпиаду

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Имеющие нейтральный статус российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев и Михаил Назаров из-за неполучения шенгенских виз вынуждены пропустить все этапы Турне четырех трамплинов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

Садреев и Назаров получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус 22 декабря.

"Наши спортсмены до сих пор не получили шенгенские визы, документы находятся в посольстве, - рассказал Плехов. - Теперь будем пытаться решить проблему в период с 3 по 5 января, следовательно, Турне четырех трамплинов ребята точно пропустят. И без того тяжелая задача отбора на Олимпиаду после этого еще более усложнится, но, как говорится, надежда умирает последней".

"Документы были поданы еще в начале декабря, мы сделали все, чтобы получить визы заблаговременно, но ситуация оказалась сложнее, чем мы думали", - добавил главный тренер.

Первый этап Турне четырех трамплинов проходил с 28 по 29 декабря в германском Оберстдорфе, второй этап состоится с 31 декабря по 1 января в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Австрийский Инсбрук примет третий этап Турне четырех трамплинов с 3 по 4 января, четвертый этап пройдет с 5 по 6 января в Бишофсхофене (Австрия). Все эти старты являются квалификационными на Олимпиаду-2026. Отбор на Игры в Италии завершится 18 января.