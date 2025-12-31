Глава РУСАДА надеется на скорейшее внесение поправок в Закон о спорте

Решение по поправкам ожидается не раньше весенней сессии Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова надеется, что антидопинговые поправки в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" будут приняты как можно скорее. Об этом она сообщила ТАСС.

"Не так давно Олег Матыцин (председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту - прим. ТАСС) сообщил, что решение по поправкам, связанным с антидопинговым обеспечением, Госдума примет не раньше весенней сессии. Насколько я знаю, она стартует 12 января 2026 года, - рассказала Логинова. - Мы со своей стороны все подготовили давно, теперь ожидаем. Надеемся, что поправки будут приняты как можно скорее, от этого зависит очень многое".

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства (WADA). По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале осени Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.

Законопроект о внесении изменений в Закон о спорте предполагает уточнение понятий "допинг", "допинг-контроль", "тестирование", "внесоревновательный" и "соревновательный" периоды в целях приведения содержания этих понятий в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом. После внесения поправок допинг-пробы спортсменов могут быть проанализированы не только лабораториями, аккредитованными WADA, но и одобренными иным образом лабораториями WADA. Кроме того, законопроект предполагает дополнение перечня нарушений антидопинговых правил, предусмотренных частью 3 статьи 26 Закона о спорте. В частности, будет считаться нарушением соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица в совершении нарушения антидопинговых правил или при попытке совершения нарушения антидопинговых правил.