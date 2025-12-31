Тренер отметил увеличение количества велогонщиков из РФ на турнирах UCI

Ираклий Абрамян заявил, что российские спортсмены добились заметных успехов на национальном уровне

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Количество россиян в календаре соревнований Международного союза велосипедистов (UCI) в 2025 году увеличилось, несмотря на политические и организационные сложности. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Ираклий Абрамян, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Сезон 2025 года можно охарактеризовать, как период адаптации и постепенного возвращения к международной спортивной арене, - сказал он. - Российские спортсмены добились заметных успехов на национальном уровне, укрепили свои позиции в ряде дисциплин и показали стабильные результаты на международных стартах".

"Особенно стоит отметить рост числа участников из России в календаре UCI. Это свидетельствует о том, что наши спортсмены не только сохраняют, но и расширяют свое присутствие на мировой арене, несмотря на сохраняющиеся политические и организационные сложности", - пояснил он.

В 2025 году Лев Гонов из команды XDS-Astana Development Team одержал победу на третьем этапе "Тура Турции". Александр Власов из немецкой команды Bora-Hansgrohe выиграл горную классификацию на "Туре Швейцарии", Артем Ныч из команды Anicolor победил в генеральной классификации "Вуэльты Португалии". Алена Иванченко, выступая в женском Мировом туре за команду UAE Team ADQ, не раз признавалась лучшей молодой гонщицей в серии Mallorca Challenge и на "Туре Норвегии".