Олимпийский чемпион боксер Батыргазиев приостановил карьеру

Спортсмен планирует заняться другими проектами

Альберт Батыргазиев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев принял решение приостановить карьеру. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Федерации бокса России.

2 июля Батыргазиев не сумел защитить титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и пояс чемпиона мира Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. В 12-раундовом титульном поединке в весовой категории до 58,9 кг, прошедшем в Стамбуле, россиянин проиграл британцу Джеймсу Дикенсу техническим нокаутом в четвертом раунде.

"Хочу честно рассказать о своих планах: многие спрашивают про дальнейшую карьеру - сейчас я принял решение взять сознательную паузу в профессиональной карьере, - сказал Батыргазиев. - Для меня бокс был и остается огромной частью жизни. Поэтому этот выбор сейчас очень нелегкий. Вся моя спортивная жизнь - это гонка к вершинам: четыре чемпионства России, олимпийская медаль в Токио и затем переход в профессионалы, где я шел без поражений. Последний бой 2 июля стал для меня поворотным, первое поражение заставило взглянуть на многие вещи по-другому".

"Поскольку я всегда чувствовал ответственность не только на ринге, но и перед обществом - сейчас пришло время активнее заняться проектами, которые давно планировал, например, поддержкой развития спортивной инфраструктуры в родных регионах. Это не значит, что я прощаюсь с рингом. Я остаюсь действующим боксером. Но сейчас вся моя работа вне его. Благодарю каждого за невероятную поддержку на этом пути: и в моменты триумфа, и в момент испытания. Она дает силы. Обещаю, что эта новая глава будет такой же честной и целеустремленной. Я не прощаюсь, я просто говорю "до свидания", - добавил он.

Батыргазиеву 27 лет, на профессиональном ринге он одержал 12 побед (8 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету российского спортсмена также титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, Азии по версии WBA и Европы по версии Всемирной боксерской организации. В активе Батыргазиева на любительском ринге победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.