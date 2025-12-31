Тренер ожидает участия россиян в первенстве Европы по маунтинбайку с флагом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) позволяют надеяться, что россияне на ближайшем первенстве Европы по маунтинбайку выступят с флагом и гимном. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

"Система отбора на Олимпиаду 2028 года уже опубликована, и главной задачей для мужчин и женщин является набор рейтинговых очков для улучшения стартовых позиций и повышения эффективности участия в отборочных соревнованиях, которые начнутся в апреле 2026 года. Кроме того, рекомендации Международного олимпийского комитета дают надежду на участие в первенстве Европы нашей национальной команды с флагом и гимном уже в 2026 году", - сказал Крутилин.

В 2025 году Кристина Ильина заняла третье место в олимпийской дисциплине кросс-кантри на Интернациональной серии в Италии. Вадим Гвоздарев победил на международных соревнованиях среди юниоров в гонке кросс-кантри в сербском Нови-Саде.