Российский теннисист Сарксян будет выступать за Армению
ТАСС, 31 декабря. Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство и будет представлять Армению. Соответствующие данные опубликованы в профиле спортсмена на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
19-летний Сарксян занимает 1094-е место в мировом рейтинге.
В марте о смене спортивного гражданства на австралийское объявила Дарья Касаткина. 14 декабря стало известно о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. На сайте Международной федерации тенниса (ITF) в профиле спортсменки появился флаг Узбекистана. Ранее гражданство Узбекистана получили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.
4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова. Она будет представлять страну на турнирах с 2026 года.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя смену гражданства российскими теннисистками, отмечал, что отъезд спортсменок не является потерей для отечественного спорта.