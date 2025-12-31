Российский теннисист Сарксян будет выступать за Армению

19-летний спортсмен занимает 1094-е место в рейтинге ATP

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство и будет представлять Армению. Соответствующие данные опубликованы в профиле спортсмена на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

19-летний Сарксян занимает 1094-е место в мировом рейтинге.

В марте о смене спортивного гражданства на австралийское объявила Дарья Касаткина. 14 декабря стало известно о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. На сайте Международной федерации тенниса (ITF) в профиле спортсменки появился флаг Узбекистана. Ранее гражданство Узбекистана получили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова. Она будет представлять страну на турнирах с 2026 года.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя смену гражданства российскими теннисистками, отмечал, что отъезд спортсменок не является потерей для отечественного спорта.