Панжинский назвал разочарованием дня падение Коростелева в масс-старте

Российский лыжник занял итоговое 64-е место

Редакция сайта ТАСС

Александр Панжинский © Павел Колядин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Падение Савелия Коростелева в масс-старте на этапе Кубка мира в рамках "Тур де Ски" стало главным разочарованием дня. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Коростелев в своем забеге занял 16-е место, пробежав дистанцию за 9 минут 56,8 секунды. По общим итогам россиянин стал 64-м.

"Ошибка Савелия на спуске, приведшая к падению, лишила его шанса побороться с Йоханнесом Клебо и Федерико Пеллегрино, и это главное разочарование дня. Но лучше он допустит ошибки сейчас на Кубках мира, где он должен отобраться на Олимпиаду и набраться опыта. И это тоже опыт - проходить в масс-старте дистанцию на скорости, на утомлении. Ошибка получилась фатальной, потому что 12 секунд проигрыша отбрасывают очень далеко", - сказал Панжинский.

"Считаю, он в хорошей форме, он себя покажет, и 1 января мы увидим совершенно иную гонку в его исполнении. Надеюсь, по чистому времени он будет близок к пьедесталу. Жаль, что он себе не сделал подарка на Новый год", - добавил он.

Коростелев, Клебо и Пеллегрино бежали в одной группе. "Мы надеялись, что она будет самой быстрой, но оказалось, что тот же Клебо показал 12-й результат, третий забег по скорости из четырех. С психологической точки зрения Савелий попробовал стартовать и держать высокий темп Клебо и Пеллегрино, увидел воочию и почувствовал все эти внутренние перестроения, рывки от Пеллегрино и контратаки от Клебо. Это колоссальный опыт, который он получил", - пояснил Панжинский.

1 января состоится гонка преследования.