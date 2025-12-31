В федерации настольного тенниса назвали естественным возвращение россиян

В 2025 году российские спортсмены сыграли на четырех турнирах под эгидой World Table Tennis, а также на Всемирной летней универсиаде

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Возвращение российских игроков в настольный теннис на международные соревнования прошло естественным путем. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев.

"Возвращение на международную арену произошло естественным путем. Мировой настольный теннис - это явление глобальное, и без лучших спортсменов он неинтересен. Нас приглашали, мы поехали и стали выигрывать. Мы готовились, и наши спортсмены по праву вошли в элиту", - сказал Завалюев.

"Безусловно, международные турниры приобрели элемент неожиданности. Многие наши ребята стали выигрывать по пять-семь матчей подряд у именитых соперников", - добавил собеседник агентства.

