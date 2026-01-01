Команда Тутберидзе проведет мастер-классы в 10 городах России и СНГ

Команда специалиста в седьмой раз отправится в турне по городам

Этери Тутберидзе © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры и спортсмены команды Этери Тутберидзе проведут в 2026 году мастер-классы и выступления в 10 городах России и СНГ. Об этом ТАСС рассказал заслуженный тренер РФ Сергей Дудаков.

28 декабря Дудаков провел мастер-класс в Лужниках, организованный столичным департаментом спорта.

"Ежегодно, а в 2026 году это уже будет в седьмой раз, команда Этери Тутберидзе едет в тур по России. В каждом городе проводятся мастер-классы от тренеров и спортсменов TeamTutberidze, - сказал Дудаков. - В этом году в рамках тура мы проедем 10 городов России и СНГ (среди них Казань, Уфа, Хабаровск, Пермь, Астана и другие), и каждый желающий сможет принять участие как в мастер-классе, так и посетить шоу".