По пути Кучерова. Чернышов продолжает забивать в дебютном сезоне НХЛ

Российский форвард в семи матчах набрал восемь очков

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов © Rich Lam/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов забросил шайбу в третьем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд. Тренерский штаб "Шаркс" не боится доверять дебютанту, поставив его в первое звено к юной звезде команды, первому номеру драфта 2024 года 19-летнему Маклину Селебрини.

В этих трех играх "Сан-Хосе" победил. Первую шайбу в НХЛ 20-летний Чернышов забросил при игре в большинстве благодаря помощи более опытных партнеров. Пришедший летом защитник Дмитрий Орлов поборолся за шайбу у борта, после чего Адам Годетт отправил ее Чернышову под бросок в район "пятака".

В той же игре Чернышов ассистировал и Селебрини, причем это уже не первая его передача партнеру по звену. Очевидно, что в их тройке с Вильямом Эклундом, который из них всех самый старший (23 года), сложилась хорошая "химия". В матче с "Анахаймом" уже Селебрини после перехвата шайбы в зоне соперника своевременно отдал ее на "пятак" россиянину.

В предновогодней игре с "Миннесотой" (4:3 Б) Чернышов забил во время атаки с ходу. При этом ему удалось бросить в борьбе с защитником Куинном Хьюзом, который не так давно перешел в "Миннесоту" в результате обмена. В проведенных семи играх Чернышов только в одной, с "Вегасом", не отметился набранными очками, да и сам матч "Сан-Хосе" не удался (2:7).

Перестройка в "Сан-Хосе" идет Чернышову на пользу

Про Чернышова еще два года назад писали о том, что к НХЛ он не готов. Воспитанник московского "Динамо" в ноябре 2022 года стал самым юным (16 лет и 11 месяцев) дебютантом клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а в январе стал автором самого молодого гола в истории "Динамо", причем в дерби с ЦСКА (17 лет и 34 дня). Ожидалось, что Чернышов продолжит развиваться в клубе, о важности этого говорил и тренировавший тогда команду Алексей Кудашов. Однако после того, как "Сан-Хосе" задрафтовал его летом 2024 года, Чернышов расторг контракт с "Динамо", чтобы уехать в Северную Америку.

"Акулы" выбрали игрока во втором раунде под 33-м номером, хотя перед драфтом Чернышов котировался на уровне первого раунда. Как говорят, такое падение связано с тем, что при нахождении в тренировочном лагере, организованном для своих клиентов агентом хоккеиста Дэном Мильштейном, россиянин сильно обгорел на яхте и не смог кататься. Видимо, из-за этого был сделан вывод о несерьезности подхода Чернышова к хоккею, при этом сам он был очень расстроен тем, что его выбрали только во втором раунде.

Уже позже стало известно, что Чернышов уезжал в Америку с больным плечом, и в "Сан-Хосе" помогли ему с операцией в августе 2024 года. Интересно, что похожую историю в свое время пережил Никита Кучеров, которому после отъезда из ЦСКА "Тампа" также помогла с операцией. Тогда это спасло карьеру игрока, который потом трижды стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. Чернышов же из-за хирургического вмешательства пропустил около полгода.

Когда ажиотаж вокруг него спал, он дебютировал за клуб "Сагино" в Хоккейной лиге Онтарио, который выбрал его на импорт-драфте. По словам журналиста Тони Феррари, о Чернышове после травмы забыли, что сыграло ему на руку. За "Сагино" в 23 матчах он набрал 55 очков. В этой команде он играл в тройке с Майклом Мисой, которого "Сан-Хосе" на последнем драфте взял под вторым номером.

По словам бронзового призера Олимпийских игр Сергея Самсонова, который как представитель агентской компании имеет отношение к развитию карьеры Чернышова, россиянину очень помогла игра за фарм-клуб "Сан-Хосе" в Американской хоккейной лиге в начале этого сезона. "В прошлом году он доминировал в Хоккейной лиге Онтарио, отыграл там половину сезона, набирал почти по два очка за игру, выглядел наголову вышел юниорского хоккея, - сказал Чернышов. - Неплохим у него было начало в Американской хоккейной лиге, где надо было перезагрузиться: в этой лиге все-таки более профессиональный хоккей, в котором нужно отрабатывать и с шайбой, и без шайбы, стараться приносить пользу. Он это делал, и сейчас ему дали огромный шанс. Он играет c Селебрини, который, возможно, является лучшим игроком лиги за последние 15 лет. Это феноменальный центральный нападающий, уже попал в олимпийскую сборную Канады. Они друг друга дополняют, и Игорь здорово влился в новую команду".

В целом "Акулы", чье выступление в прошлые годы можно было назвать удручающим, идут в зоне плей-офф и имеют перспективы подняться еще выше. Именно сейчас окрепла и раскрывается молодежь ("Сан-Хосе" является одной из самых молодых команд в лиге), примером чему можно назвать выступление не только Селебрини и Чернышова, но и нашедшего стабильность вратаря Ярослава Аскарова.