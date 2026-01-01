Лыжник Коростелев занял 12-е место в пасьюте на "Тур де Ски"

Победу одержал Йоханнес Клебо

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © MAXIM THORE/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

РИМ, 1 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 12-е место в гонке преследования классическим стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Коростелев преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 55,5 секунды. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 1,7 секунды.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Российский лыжник выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Позднее в среду пройдет гонка преследования у женщин.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.