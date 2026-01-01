Исполком FIB изучит рекомендации МОК по допуску россиян на турниры

Исполком пройдет в январе

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполком Международной федерации хоккея с мячом (FIB) на своем заседании изучит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских юношеских команд на свои турниры. Об этом ТАСС сообщил вице-президент и генеральный секретарь FIB Аттила Адамфи.

Первый вице-президент Федерации хоккея с мячом России Евгений Иванушкин рассказал ТАСС, что глава организации Олег Дерипаска поручил незамедлительно решить вопрос с возвращением россиян на международную арену. Иванушкин рассчитывает выступить по этой теме на конгрессе FIB 17 января в Финляндии. О рекомендациях МОК к международным федерациям по допуску российских юношеских команд с флагом и гимном было объявлено 11 декабря.

"Повестка конгресса FIB была одобрена и опубликована еще до того, как МОК проинформировал нас о своих решениях. Однако исполком обсудит этот вопрос на следующей встрече, - сказал Адамфи. - Федерация хоккея с мячом России может принять участие в конгрессе как лично, так и онлайн, но мы пока не получили от нее информацию, будут ли ее представители на ней. Срок подачи регистрации на конгресс еще не истек".

В 2022 году FIB по рекомендации МОК отстранила российские команды всех возрастов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Сборная России является 10-кратным чемпионом мира.