Мать Коростелева считает, что лыжник может хорошо идти в группе

Савелий Коростелев занял в гонке преследования на "Тур де Ски" 12-е место

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Гонка преследования на "Тур де Ски" показала, что лыжник Савелий Коростелев может хорошо идти ходом в группе. Такое мнение ТАСС высказала мать спортсмена, бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева.

В пасьюте классическим стилем Коростелев занял 12-е место, преодолев дистанцию 20 км за 47 минут 55,5 секунды. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 1,7 секунды.

"Савелий показал, что может хорошо работать в своей группе. Практически в ней всегда он шел первым, лыжи неплохо работали в контактной борьбе, - сказала Коростелева. - Он улучшил свои позиции, по секундам работал в одни ноги с Клебо. Понятно, что тут работала группа, а Клебо шел один, но тем не менее потенциал и возможности у Савелия есть. Поэтому результатом я удовлетворена".

Коростелева пояснила, мог ли ее сын догнать лидирующую группу по ходу гонки. "От Ииво Нисканена у него было отставание чуть меньше 20 секунд, то есть он сумел подтянуться к группе финна. А 50 секунд - это мегаотрыв, в той группе не мальчики для битья, олимпийские чемпионы, специалисты классического хода. Маловероятно, что он смог бы подтянуться к ним. Либо они должны были загулять и сторожить друг друга, но каждый понимал, что работает на свой результат, который впоследствии будет работать на них или против них в горе", - отметила она.

"Тур де Ски" завершится 4 января.