Крянин считает, что Коростелев уже начинает подбираться к первым местам

В гонке преследования на "Тур де Ски" спортсмен занял 12-е место

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лыжник Савелий Коростелев потихоньку подбирается к лидерам. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В гонке преследования классическим стилем на "Тур де Ски" Коростелев занял 12-е место, преодолев дистанцию 20 км за 47 минут 55,5 секунды. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 1,7 секунды.

"Самое удовольствие для спортсмена о проделанной работе - это оказаться на первом месте. Мы видим, что у Савелия такое желание есть, и он потихоньку к первому месту начинает подбираться, - сказал Крянин. - Я считаю, это нормальное выступление в рамках той адаптации и при тех условиях, которые были".

"Тур де Ски" поможет ему адаптироваться и быть уверенным. Тем более быть рядом с десяткой и в топ-15 престижно. Поскольку у него все впереди, это хороший результат для того, чтобы двигаться к первому месту", - добавил он.