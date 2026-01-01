ТАСС: в Кран-Монтане могут отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту

Это связано с произошедшим пожаром, уточнил собеседник агентства

© Michel Cottin/ Agence Zoom/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Проведение этапа Кубка мира по горнолыжному спорту на трассах швейцарского курорта Кран-Монтана, последнего перед стартом Олимпийских зимних игр в Милане, оказалось под угрозой отмены после пожара в баре, унесшего десятки жизней в ночь на 1 января. Об этом ТАСС сообщил источник в профильных кругах.

По словам собеседника агентства, речь идет о соревнованиях мужчин и женщин, запланированных в Кран-Монтане на 30 января и 1 февраля 2026 года.

"После пожара их проведение оказалось под угрозой [отмены], поскольку возникли вопросы касательно ситуации с безопасностью", - отметил собеседник. По его словам, местные власти "оказались в сложной ситуации", поскольку речь идет "о многомиллионных вложениях".