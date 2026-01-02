Россияне набрали 7 очков в матче НХЛ между "Каролиной" и "Монреалем"

Результативными действиями отметились Иван Демидов, Андрей Свечников и Александр Никишин

Защитник "Монреаля" Арбер Джекай и нападающий "Каролины" Андрей Свечников © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Каролину" со счетом 7:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Иван Демидов. Форвард достиг отметки в 35 очков в текущем сезоне, после 40 матчей на его счету 10 голов и 25 голевых передач, он продолжает возглавлять список лучших бомбардиров сезона среди новичков.

3 очка набрал форвард "Каролины" Андрей Свечников, забросивший одну шайбу и отдавший две голевые передачи. В 40 матчах сезона россиянин набрал 30 очков (10 голов + 17 голевых передач). Свечников довел число голевых передач в НХЛ до 232 и вышел на 32-е место среди россиян, обойдя по этому показателю Бориса Миронова (231). Защитник "Каролины" Александр Никишин набрал 2 очка (1 шайба + 1 передача).

"Монреаль" занимает третье место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 50 очков после 40 игр. "Каролина" возглавляет Столичный дивизион с 51 очком после 40 встреч. В следующем матче "Монреаль" на выезде сыграет с "Сент-Луисом" в ночь на 4 января по московскому времени, "Каролина" в этот же день примет "Колорадо".