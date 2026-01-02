ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Российские скелетонисты отправились на первый за 4 года международный старт

Спортсмены выступят на этапах Кубка Европы в Австрии
Редакция сайта ТАСС
07:25

Виктория Феттель

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские скелетонисты вылетели из Москвы, чтобы принять участие в этапах Кубка Европы, которые пройдут в австрийском Инсбруке 9 и 10 января. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анаталий Пегов.

"Вылетели в полном составе", - ответил Пегов на вопрос, улетели ли на соревнования в Австрии семеро российских скелетонистов, ранее получивших нейтральный статус.

Российские бобслеисты и скелетонисты последний раз выступали на международных соревнованиях в феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине.

В середине декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков. 

Зимние олимпийские виды спорта