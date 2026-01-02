Федерация керлинга России подаст иск в CAS в январе

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации керлинга с марта 2022 года

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) в январе подаст иск в Спортивной арбитражный суд (CAS) в Лозанне на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Ранее Свищев сообщал ТАСС о подготовке иска.

"Мы теряем чемпионаты мира, континентальные чемпионаты, - сказал Свищев. - Мы не можем себе этого позволить, поэтому сейчас находимся в активной фазе работы с адвокатами, которые уже победили в CAS по другим федерациям. В январе планируется подача иска. И надеемся, что мы все-таки принудим международную федерацию к допуску наших спортсменов".

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации керлинга с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.