Сальников назвал вдохновляющим выступление пловцов на чемпионате мира

На турнире в Сингапуре российские пловцы завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Успехи российских пловцов на чемпионате мира в Сингапуре вдохновили болельщиков поддерживать спортсменов и повысили интерес к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

"Я думаю, что всех вдохновило успешное выступление наших спортсменов в Сингапуре. В 2024 году на чемпионате мира по плаванию на короткой воде [результаты] тоже были очень хорошими. Я думаю, благодаря последним результатам болельщики стали поддерживать пловцов и интерес к нашему виду спорта вырос", - сказал Сальников.

В 2025 году российские пловцы приняли участие в чемпионате мира в Сингапуре, где завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.