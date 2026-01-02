Рапиристка Часовникова выиграла первый турнир после возвращения флага юниорам

Спортсменка стала победительницей этапа Кубка мира среди юниоров и кадетов

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. Соревнования проходят в ОАЭ.

В финале юниорского турнира Часовникова победила представительницу Казахстана Софию Актаеву со счетом 15:11.

29 декабря президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Взрослые российские фехтовальщики допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.