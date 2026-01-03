В ПСЖ рассказали о ходе восстановления Сафонова

Российский вратарь выполняет адаптационную работу

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo/ Aurelien Morissard

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Российский голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выполняет адаптационную работу в ходе восстановления от травмы руки. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ 17 декабря обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго". 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели. 2 января газета L'Equipe сообщила, что сроки восстановления Сафонова увеличились до пяти-шести недель.

26-летний Сафонов выиграл шесть трофеев в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.