Дудаков: соревнования профессионалов нельзя проводить на открытых катках

По мнению заслуженного тренера РФ, специфика фигурного катания не предполагает выступления на открытом воздухе

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональные соревнования среди фигуристов нельзя проводить на открытом воздухе. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер РФ Сергей Дудаков.

"Специфика такого вида спорта, как фигурное катание, не предполагает выступления на открытом воздухе. Если мы говорим о спорте высших достижений, то тут очень важна погода, влияние холода на мышцы спортсменов, а погоду прогнозировать сложно, - сказал Дудаков. - Также и одежда фигуристов - это тонкая ткань, которая не защищает от холода".

"Однако же любительские соревнования можно и нужно проводить и на открытых катках, и на закрытых аренах. Поэтому приглашаю всех любителей нашего замечательного вида спорта на будущие мастер-классы. Это отличный повод приехать на каток и с удовольствием и пользой провести выходные", - добавил он.