Бабаев: Кузнецов сам попросил "Металлург" выставить его на драфт отказов

Забрать игрока с драфта отказов изъявил желание "Салават Юлаев"

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов сам попросил "Металлург" выставить его на драфт отказов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В субботу было объявлено, что магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги "Металлург" выставил Кузнецова на драфт отказов. В течение 48 часов клубы лиги могут забрать игрока. Агент сообщил ТАСС, что "Салават Юлаев" уже выразил желание взять Кузнецова с драфта отказов. Права на него перейдут в уфимский клуб в том случае, если никто из остальных команд, находящихся в общей таблице чемпионата ниже "Салавата Юлаева", не изъявит желания забрать игрока.

"Это решение было не по инициативе "Металлурга", а по нашей просьбе к руководству клуба в связи с моментами в регламенте. Клуб пошел нам навстречу, за что мы его и благодарим, - сказал Бабаев. - У нас великолепные отношения с "Металлургом", который со своей стороны полностью вел себя порядочно, выполнял все свои обещания. В этой ситуации "Металлург" видел, как нам надо помочь решить эту ситуацию с переходом в другой клуб, и пошел нам навстречу. Хотя для "Металлурга" выставить кого-то на драфт отказов - это ситуация, выходящая за границу их действий. Мы даже не рассматривали вопрос его ухода, но это была личная его просьба".