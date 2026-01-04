Мэттьюс стал лучшим снайпером в истории клуба НХЛ "Торонто"

В активе канадского форварда 421 шайба

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс (на переднем плане) © AP Photo/ Heather Khalifa

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Американский нападающий Остон Мэттьюс стал лучшим снайпером в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто".

В ночь на воскресенье "Торонто" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ). Мэттьюс оформил дубль, забросив 420-ю и 421-ю шайбы в составе канадской команды. По этому показателю он обошел шведа Матса Сундина, на счету которого 420 голов за "Торонто".

Мэттьюсу 28 лет, он выступает за "Торонто" с 2016 года. Американец занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба с 760 очками (421 гол + 339 голевых передач). Лидером по этому показателю является Сундин (987; 420+567). Вместе со сборной США он дважды выиграл чемпионат мира среди юниоров и стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.