Овечкину до крови разбили лицо в матче НХЛ

В одном из эпизодов россиянину попало клюшкой по лицу

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча регулярного чемпионата против "Чикаго", вследствие чего у него пошла кровь.

Также у россиянина скололся один из передних зубов.

Встреча "Вашингтона" и "Чикаго" прошла в ночь на воскресенье и завершилась победой "Чикаго" со счетом 3:2 после буллитов. Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд.