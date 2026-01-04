ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Овечкину до крови разбили лицо в матче НХЛ

В одном из эпизодов россиянину попало клюшкой по лицу
Редакция сайта ТАСС
04:24

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин

© AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин получил удар клюшкой по лицу во время матча регулярного чемпионата против "Чикаго", вследствие чего у него пошла кровь.

Также у россиянина скололся один из передних зубов.

Встреча "Вашингтона" и "Чикаго" прошла в ночь на воскресенье и завершилась победой "Чикаго" со счетом 3:2 после буллитов. Овечкин не сумел набрать очков во втором матче подряд. 

