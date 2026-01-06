"Реал" проведет матч баскетбольной Евролиги против "Маккаби" без зрителей

Мероприятие в Мадриде получило категорию повышенного риска в связи с решением государственной комиссии

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Маккаби" © AP Photo/ Markus Schreiber

МАДРИД, 6 января. /ТАСС/. Матч 21-го тура баскетбольной Евролиги между испанским "Реалом" и израильским "Маккаби" пройдет без зрителей из-за признания игры мероприятием "повышенного риска". Об этом сообщает пресс-служба "Реала".

Мероприятие получило соответствующий ранг в связи с решением государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Стоимость билетов будет возвращена их владельцам.

Матч "Реал" - "Маккаби" пройдет 8 января в Мадриде. Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что Международная федерация баскетбола готова отстранить израильские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой в случае соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета. Подобную возможность обуславливали геополитической ситуацией.