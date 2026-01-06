Тарпищев считает, что снятие санкций с российского спорта продолжится

Член Международного олимпийского комитета отметил, что организация ведет диалог с международными федерациями

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Процесс снятия санкций с российского спорта будет продолжаться в 2026 году. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

"Несомненно, процесс снятия санкций будет продолжаться. Видно, что МОК ведет диалог с международными федерациями. Раньше у нас было более 50 представителей в международных федерациях, сейчас их количество заметно меньше. Предстоит долгий путь, но этим надо заниматься", - сказал Тарпищев.

В 2025 году в ряде видов спорта россияне вернулись на международную арену. Международные федерации самбо и дзюдо вернули российским спортсменам флаг и гимн.