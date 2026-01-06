Лиам Росеньор возглавил футбольный клуб "Челси"

Контракт с тренером рассчитан до 2032 года

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор © Justin Setterfield/ Getty Images

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Англичанин Лиам Росеньор стал главным тренером "Челси", сообщает пресс-служба английского клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до 2032 года. Предыдущий наставник команды итальянец Энцо Мареска, побеждавший с "Челси" на клубном чемпионате мира, был уволен 1 января.

Росеньору 41 год, ранее он покинул тренерский пост во французском "Страсбуре". До этого он работал в "Халл Сити", а также был исполняющим обязанности главного тренера "Дерби Каунти". Оба клуба тогда не играли в Английской премьер-лиге.

"Челси" идет пятым в турнирной таблице чемпионата, набрав 31 очко в 20 играх. Ближайший матч команда проведет 7 января против "Фулхэма" в гостях.