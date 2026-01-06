Хартли сообщил, что хоккеист Гернат сыграет за словаков на Олимпиаде

Ранее "Локомотив" не отпустил защитника в сборную на товарищеский турнир

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Локомотива" Мартин Гернат © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Словакии по хоккею. Об этом сообщил журналистам главный тренер "Локомотива" Боб Хартли.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Милане пройдет с 11 по 22 февраля. Ранее главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг заявил, что два клуба КХЛ - московский "Спартак" и "Локомотив" - не отпустили словацких игроков на товарищеский турнир в декабре. В их числе был Гернат.

"Да, его вызвали, он поедет на Олимпиаду. Что касается его замены, то никаких планов, чтобы взять защитника со стороны, нет. У нас достаточно квалифицированных защитников, подрастают ребята в молодежной команде. Традиционно сильная сторона "Локомотива" в том, что есть развитие среди игроков", - сказал Хартли.

Континентальная хоккейная лига не стала делать паузу из-за Олимпиады, учитывая, что сборная России не была допущена до Игр. 32-летний Гернат набрал по системе "гол+пас" 23 очка (8+15).

Словак стал вторым хоккеистом из КХЛ, о котором объявили, что он сыграет на Олимпиаде. 23 декабря руководство сборной Франции заявило, что в Италии сыграет форвард "Автомобилиста" Стефан да Коста.