Вице-президент РФС Соловьев в марте планирует участие в комитете УЕФА

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году

Вице-президент российского футбольного союза Денис Соловьев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев планирует принять участие в заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым консультациям в марте. Об этом Соловьев рассказал ТАСС.

Соловьев был переизбран в комитет в 2023 году. Планировалось, что еще одно заседание пройдет в конце 2025 года.

"В итоге не было заседания в конце года. Ездили за год хорошо, все в порядке, - сказал Соловьев. - Следующее, по-моему, в марте. Планирую ехать. Никаких изменений не происходит, как идет текущее взаимодействие, так и идет".