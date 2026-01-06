Сенников назвал трех самых заметных российских футболистов 2025 года

Ими стали Алексей Батраков, Иван Обляков и Наиль Умяров

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Сенников © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Полузащитники Алексей Батраков, Иван Обляков и Наиль Умяров из московских "Локомотива", ЦСКА и "Спартака" соответственно выделялись в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников.

"Если говорить о россиянах, то выделю трех футболистов в прошлом году. Алексей Батраков из "Локомотива", Иван Обляков из ЦСКА и Наиль Умяров из "Спартака". Все они как-то выделялись своей игрой в 2025 году", - сказал Сенников.

20-летний Батраков в этом сезоне забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 23 матчах этого сезона. Облякову 27 лет, он в 27 матчах забил 7 мячей и отдал 5 ассистов. 25-летний Умяров отдал 3 передачи в 23 матчах.