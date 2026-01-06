ЦСКА победил минское "Динамо". Шипачев набрал 999-е очко в КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:2 обыграл минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 9 346 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36) и Сергей Калинин (46). У проигравших отличились Сергей Кузнецов (29) и Алекс Лимож (30). В эпизоде с первым голом Шипачев выступил в качестве ассистента и набрал 999 очков (314 голов + 685 результативных передач) в КХЛ.

В начале третьего периода Шипачев также выступил ассистентом в эпизоде со взятием ворот в исполнении Егора Борикова, однако позднее судьи отменили заброшенную шайбу после видеопросмотра.

"Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 41 матче. ЦСКА располагается на 6-й позиции, имея на счету 50 очков после 44 игр. В следующем матче встретится на выезде с череповецкой "Северсталью" 8 января, ЦСКА днем позднее примет китайский "Шанхай Дрэгонс".

В других матчах игрового дня челябинский "Трактор" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:1), омский "Авангард" в гостях победил казанский "Ак Барс" (2:1), нижегородское "Торпедо" в родных стенах оказалось сильнее казахстанского "Барыса" (3:2).